I cambiamenti climatici esistono da millenni, lo sanno anche le mummie (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Forse mai come in questo periodo si parla tanto di clima e siccità; nonostante infatti il maltempo che negli ultimi giorni ha investito l’Italia, la situazione idrogeologica del nostro Paese è sempre più critica. Fiumi ridotti in secca, boschi che non riescono a riprendere il proprio vigoroso colore primaverile e, dulcis in fundo: Tv e giornali che continuano ad ammonirci sulle nostre responsabilità riguardo il cambiamento climatico. Ma come già in questa rubrica abbiamo riportato più volte con svariati casi; nella storia dell’uomo il clima è sempre mutato, alternando periodi di climi ottimali a anni di grande siccità. Ciò che probabilmente sconvolgerà gli “scienziati” del Friday for Future, della Extinction Rebellion verde e dei paladini della transizione ecologica, però, è che i cambiamenti climatici nei millenni ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Forse mai come in questo periodo si parla tanto di clima e siccità; nonostante infatti il maltempo che negli ultimi giorni ha investito l’Italia, la situazione idrogeologica del nostro Paese è sempre più critica. Fiumi ridotti in secca, boschi che non riescono a riprendere il proprio vigoroso colore primaverile e, dulcis in fundo: Tv e giornali che continuano ad ammonirci sulle nostre responsabilità riguardo il cambiamento climatico. Ma come già in questa rubrica abbiamo riportato più volte con svariati casi; nella storia dell’uomo il clima è sempre mutato, alternando periodi di climi ottimali a anni di grande siccità. Ciò che probabilmente sconvolgerà gli “scienziati” del Friday for Future, della Extinction Rebellion verde e dei paladini della transizione ecologica, però, è che ineici ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CriticaScient : Nascondere i danni dei tagli alla sanità coi cambiamenti climatici, capire questo è capire le notizie dei giornali. - FaccioProgressi : @ZioKlint Secondo i liberisti, solo i veri comunisti hanno consapevezza della manipolazione in atto sui cambiamenti… - keerthana2022 : RT @AlsoliCinzia: Per tutti i problemi che dobbiamo affrontare, emissioni di gas serra, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, malnut… - mostra76 : RT @FakeMediaReal: Il 99,7% degli scienziati il cui reddito dipende in tutto o in parte dalle sovvenzioni pubbliche per studiare “l’emergen… - laidovecchio : Accidenti ai cambiamenti climatici! #terzopolo -