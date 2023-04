Hyundai IONIQ 6 vince ai World Car Awards con ben tre premi (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid Una kermesse piena di riconoscimenti quella dei World Car Awards per Hyundai, che ha visto la sua IONIQ 6 ricevere ben tre premi al New York International Auto Show (NYIAS). Da ricordare che per Hyundai si tratta del secondo anno consecutivo in cui ottiene i tre riconoscimenti in questione. L’auto infatti, da una giuria di pedigree internazionale, è stata decretata come World Car of the Year, World Electric Vehicle e World Car Design of the Year. È stato quindi apprezzato il suo design esclusivo in termini di aerodinamica ma anche la sua autonomia che ricordiamo essere completamente elettrica. Erano 100 i giornalisti automobilistici, provenienti da 32 paesi nel mondo, ad aver scelto la IONIQ 6 di ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid Una kermesse piena di riconoscimenti quella deiCarper, che ha visto la sua6 ricevere ben treal New York International Auto Show (NYIAS). Da ricordare che persi tratta del secondo anno consecutivo in cui ottiene i tre riconoscimenti in questione. L’auto infatti, da una giuria di pedigree internazionale, è stata decretata comeCar of the Year,Electric Vehicle eCar Design of the Year. È stato quindi apprezzato il suo design esclusivo in termini di aerodinamica ma anche la sua autonomia che ricordiamo essere completamente elettrica. Erano 100 i giornalisti automobilistici, provenienti da 32 paesi nel mondo, ad aver scelto la6 di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaddockNews24 : Come da tradizione, il salone di New York si apre con l’assegnazione di diversi premi - sozkan2010 : Hyundai Ioniq Super - infoiteconomia : Hyudai IONIQ 6 vince il World Car of the Year, secondo anno consecutivo per Hyundai - infoiteconomia : Hyundai, la Ioniq 6 è la World Car of the Year 2023 - alex459213 : RT @vaielettrico: I #Video test di Paolo Mariano / Ecco un'auto che vorremmo facesse tendenza per la sua efficienza aerodinamica, la #Hyund… -