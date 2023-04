Huawei Nova 11 Ultra | la scheda tecnica non ha più segreti

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid Il debutto ufficiale della famiglia11 è atteso nel corso dei prossimi giorni. L’evento di presentazione si terrà il prossimo 17 aprile e durante la conferenza di lancio saranno lanciati il11, 11 Pro e anche 11 Pro. In attesa che passino questi pochi giorni che ci separano dall’evento, il noto leaker Digital Chat Station è riuscito a scovare le specifiche tecniche di11 Utra. Stando a quanto emerso, il device sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G. In precedenza, le versioni di test hanno suggerito che il produttore cinese avrebbe potuto utilizzare il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Tuttavia, possiamo ipotizzare che il cambio di chipset sia stato effettuato per rendere il device ancora più economico per raggiungere una fetta più ...