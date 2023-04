HTC Wildfire E3 Lite ufficiale cin a bordo soc Unisoc

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid È da diverso tempo che non si sente parlare del produttore HTC. Nonostante questo, l’azienda ha da poco presentato silenziosamente un nuovo smartphone. Si tratta in particolare del nuovo HTCE3, un device che appartiene alla fascia entry-level del mercato. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali. HTC presenta in vesteil nuovo entry-level HTCE3Un po’ sorpresa, il noto produttore tech HTC ha tolto i veli su un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato, si tratta del nuovo HTCE3. Dal punto di vista estetico e di design, non troviamo caratteristiche innovative. La parte frontale del device è infatti occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da ...