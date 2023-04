House of the Dragon, iniziate le riprese seconda stagione, in esclusiva su Sky e in streaming NOW (Di martedì 11 aprile 2023) Sono appena cominciate presso i Leavesden Studios nel Regno Unito le riprese dei nuovi, attesissimi episodi di House OF THE Dragon, la serie HBO tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade”, sulla storia della Casa Targaryen. La nuova stagione debutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Ryan Condal, Co-Creatore/Showrunner/Produttore Esecutivo della nuova stagione, ha dichiarato: “House of the Dragon è tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ormai la nostra... Leggi su digital-news (Di martedì 11 aprile 2023) Sono appena cominciate presso i Leavesden Studios nel Regno Unito ledei nuovi, attesissimi episodi diOF THE, la serie HBO tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade”, sulla storia della Casa Targaryen. La nuovadebutterà prossimamente insu Sky e insolo su NOW.Ryan Condal, Co-Creatore/Showrunner/Produttore Esecutivo della nuova, ha dichiarato: “of theè tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ormai la nostra...

Sono appena cominciate presso i Leavesden Studios nel Regno Unito le riprese dei nuovi, attesissimi episodi di House of the Dragon, la serie HBO tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade, sulla storia della Casa Targaryen. HBO Max ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 2 di House of the Dragon, in arrivo prossimamente anche su Now. Il prequel de Il Trono di Spade tornerà con i nuovi episodi prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW.