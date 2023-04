House of the Dragon 2 | iniziata la produzione dei nuovi episodi della serie

(Di martedì 11 aprile 2023) HBO ha annunciato ufficialmente che èlastagione 2 diof the, laprequel del cult Il trono di Spade. HBO ha annunciato ufficialmente l'iniziostagione 2of the, il progetto prequel degli eventi mostrati in Il trono di spade. Lo show è infatti ispirato al libro Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin e ambientato 200 anni prima gli eventi raccontati nei romanzi che compongono la saga ideata dall'autore e portata sugli schermi da D.B. Weiss e David Benioff.of theritornerà prossimamente, per quanto riguarda gli schermi ...

HBO Max ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 2 di House of the Dragon, in arrivo prossimamente anche su Now. Sono appena iniziate ai Leavesden Studios, nel Regno Unito, le riprese della seconda stagione di House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade basato sul romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin e incentrato sulla casata Targaryen. I nuovi episodi - che saranno 8 secondo ...

