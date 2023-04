Hockey su ghiaccio, primo test match per l’Italia: mercoledì sera c’è l’Austria (Di martedì 11 aprile 2023) Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di hocky su ghiaccio in vista del Mondiale di 1^Divisione Gruppo A in programma a Nottingham. Gli azzurri, dopo aver svolto la prima fase del raduno a Canazei, si sono infatti spostati alla Würtharena di Egna. Nella serata di mercoledì, alle ore 20:00 ci sarà un primo test match contro l’Austria alla Intercable Arena di Brunico. Venerdìle due compagini replicheranno, sfidandosi ad Innsbruck. Poi l’Italia affronterà due amichevoli la prossima settimana (20/21 aprile) contro la Slovenia e infine la Corea del Sud il 27 aprile nell’ultimo test prima dell’esordio ufficiale contro la Romania nella competizione, in programma il 29 di questo mese. “La prima settimana a Canazei abbiamo fatto ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di hocky suin vista del Mondiale di 1^Divisione Gruppo A in programma a Nottingham. Gli azzurri, dopo aver svolto la prima fase del raduno a Canazei, si sono infatti spostati alla Würtharena di Egna. Nellata di, alle ore 20:00 ci sarà uncontroalla Intercable Arena di Brunico. Venerdìle due compagini replicheranno, sfidandosi ad Innsbruck. Poiaffronterà due amichevoli la prossima settimana (20/21 aprile) contro la Slovenia e infine la Corea del Sud il 27 aprile nell’ultimoprima dell’esordio ufficiale contro la Romania nella competizione, in programma il 29 di questo mese. “La prima settimana a Canazei abbiamo fatto ...

