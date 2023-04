«Ho visto quell’auto arrivare su di me». Ferito nell’attentato, presto sarà a casa (Di martedì 11 aprile 2023) IL DRAMMA DI TEL AVIV. Roberto Nicoli, docente all’Università di Bergamo resta ricoverato all’ospedale Ichilov. Operato alla gamba. «È stata una botta violenta, ma ora sto bene». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 aprile 2023) IL DRAMMA DI TEL AVIV. Roberto Nicoli, docente all’Università di Bergamo resta ricoverato all’ospedale Ichilov. Operato alla gamba. «È stata una botta violenta, ma ora sto bene».

