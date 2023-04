Ho incontrato la maestra dell’Ave Maria | su di lei solo menzogne

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 aprile 2023) Come promesso, sono venuto a Melis per incontrare Marisa Francescangeli. Adesso, ministro Valditara, se tu ci ascolti, cerca di capire se è qualcosa di improprio, di esagerato, di fanatico come dicono, per esempio, quelli del Fatto Quotidiano secondo cui lameriterebbe il licenziamento. È chiaro che, quando occorre, la sanzione deve essere proporzionata al fatto, ma qui il fatto poi non c’è quindi la sanzione è senza senso. Mi sono fatto spiegare direttamente da Marisa perché la definiscono “fanatica”. L’episodio ricorderete è accaduto per Natale, il 2 Dicembre. Subito dopo le vacanze, laè stata convocata dal dirigente e le è stato detto che c’erano state due mamme che non avevano gradito che avesse fatto recitare un Padre Nostro e un’Ave. Le è stato chiesto di chiedere scusa davanti a tutti: è stata quindi fatta ...