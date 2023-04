Harry, William furioso per la mancata conferma del fratello all'incoronazione di Re Carlo III (Di martedì 11 aprile 2023) Il principe Harry non avrebbe mai risposto ufficialmente all'invito di Buckingham Palace per l' incoronazione di Re Carlo III che avverrà il prossimo 6 maggio. Proprio per questo motivo, secondo fonti ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Il principenon avrebbe mai risposto ufficialmente all'invito di Buckingham Palace per l'di ReIII che avverrà il prossimo 6 maggio. Proprio per questo motivo, secondo fonti ...

