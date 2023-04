Halle Berry nuda sul terrazzo: la sua foto mette a tacere gli haters (Di martedì 11 aprile 2023) Halle Berry ha pubblicato sui suoi social una foto, che la ritrae nuda mentre sorseggia un bicchiere di vino, e non ha esitato a rispondere agli haters che hanno commentato l'immagine. Halle Berry ha mandato un messaggio di positività e accettazione ai fan e soprattutto agli haters e lo ha fatto pubblicando una foto di sé stessa mentre beve un bicchiere di vino nuda sul suo balcone. Alcune risposte arrivate sui social sono però state decisamente negative. Come riportato da People, Halle Berry si è mostrata in tutta la sua bellezza condividendo lo scatto che la vede protagonista sui suoi profili social. Tra i tanti commenti che hanno raggiunto l'attrice, alcuni hanno attirato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023)ha pubblicato sui suoi social una, che la ritraementre sorseggia un bicchiere di vino, e non ha esitato a rispondere agliche hanno commentato l'immagine.ha mandato un messaggio di positività e accettazione ai fan e soprattutto aglie lo ha fatto pubblicando unadi sé stessa mentre beve un bicchiere di vinosul suo balcone. Alcune risposte arrivate sui social sono però state decisamente negative. Come riportato da People,si è mostrata in tutta la sua bellezza condividendo lo scatto che la vede protagonista sui suoi profili social. Tra i tanti commenti che hanno raggiunto l'attrice, alcuni hanno attirato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michelecruscev : RT @fanpage: Halle Berry è stata criticata per aver posato nuda a 56 anni. - fanpage : Halle Berry è stata criticata per aver posato nuda a 56 anni. - MateixMilan : @ItsDuivel Avevo letto Halle Berry non ci stavo capendo niente - FonteUfficialeA : Halle Berry non è nuova a spogliarelli e pose hot - tiscalinews : Non è la prima volta che l’attrice premio Oscar sfida il moralismo e la censura social. Stavolta lo fa restando al… -