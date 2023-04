Haaland si prepara ai quarti di Champions con… le treccine | il nuovo look

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Haaland si prepara a City-Bayern: il nuovo look con le treccine: Il bomber del Manchester City ha sfoggiato una nuo… -

Quale modo migliore per prepararsi ad una sfida decisiva come l'andata dei quarti di finale di Champions League se non quello di cambiare look Chiedere a Erlingche nelle scorse ore si è presentato agli allenamenti di rifinitura in vista del big match del suo Manchester City contro il Bayern Monaco con uno stile rinnovato. Il bomber dei Citizens , ...Il bomber del Manchester City ha sfoggiato una nuova capigliatura proprio a poche ore dal match di quarti di finale in Champions League contro il Bayern Monaco. Il norvegese, che ha all'attivo 44 gol ...Intanto, staserasfoggia il nuovo look (tornano le treccine da vichingo) e sia partire dal 1 al centro di un tridente completato da Mahrez e Grealish. Fuori Foden (appendicite), ...

Haaland si prepara a City-Bayern: il nuovo look con le treccine Sky Sport

La sensazione è che la domanda giusta non sia se ci arriverà, ma quando. Intanto, stasera Haaland sfoggia il nuovo look (tornano le treccine da vichingo) e si prepara a partire dal 1' al centro di un ...L'allenatore del Bayern Monaco Tuchel ha parlato di Haaland, attaccante del Manchester City ... ma non è un problema”. Il Bayern Monaco si prepara quindi ad una sfida cruciale per la propria stagione ...