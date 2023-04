Haaland contro la sua bestia nera: col Bayern ha sempre perso (Marca) (Di martedì 11 aprile 2023) Per portarsi a casa la sua prima Champions League, il Manchester City è chiamato innanzitutto a eliminare una corazzata come il Bayern Monaco. La sfida di più alto livello di questi quarti di finale, che è contornata da un suggestivo rinnovo del duello fra Pep Guardiola e Thomas Tuchel, ha anche un’altra interessante statistica: Haaland non ha mai battuto il Bayern in carriera. Sette partite giocate ed altrettante sconfitte fanno della squadra bavarese la sua bestia nera. Lo ricorda Marca: “Haaland ha affrontato il Bayern sempre col Borussia Dortmund, cinque volte in Bundesliga e due nella Supercoppa tedesca. Il risultato è sempre stato lo stesso, visto che le ha perse tutte. Il Bayern è l’unica ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Per portarsi a casa la sua prima Champions League, il Manchester City è chiamato innanzitutto a eliminare una corazzata come ilMonaco. La sfida di più alto livello di questi quarti di finale, che è contornata da un suggestivo rinnovo del duello fra Pep Guardiola e Thomas Tuchel, ha anche un’altra interessante statistica:non ha mai battuto ilin carriera. Sette partite giocate ed altrettante sconfitte fanno della squadra bavarese la sua. Lo ricorda: “ha affrontato ilcol Borussia Dortmund, cinque volte in Bundesliga e due nella Supercoppa tedesca. Il risultato èstato lo stesso, visto che le ha perse tutte. Ilè l’unica ...

