“Ha avuto un incidente”. Uomini e Donne, paura per l’ex cavaliere Diego Tavani (Di martedì 11 aprile 2023) “Questa notte due fari, lo stritolio delle gomme, un rumore forte, il buio”, inizia così il racconto dell’ex cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale nelle ore scorse. Una notizia che ha immediatamente allertato i fan del programma che non lo hanno dimenticato. Il suo passaggio in studio è infatti legato ad una delle dame più note della storia del dating: Ida Platano, con la quale sembrava ad un passo dall’uscire. E invece il destino aveva deciso diversamente. Dentro lo studio, infatti, il cavaliere aveva trovato l’amore con Aneta Buchtova, poi naufragato alla fine dello scorso anno con un comunicato dai toni gelidi dopo l’amore manifestato in studio. Lui è il cavaliere ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) “Questa notte due fari, lo stritolio delle gomme, un rumore forte, il buio”, inizia così il racconto deldirimasto coinvolto in un bruttostradale nelle ore scorse. Una notizia che ha immediatamente allertato i fan del programma che non lo hanno dimenticato. Il suo passaggio in studio è infatti legato ad una delle dame più note della storia del dating: Ida Platano, con la quale sembrava ad un passo dall’uscire. E invece il destino aveva deciso diversamente. Dentro lo studio, infatti, ilaveva trovato l’amore con Aneta Buchtova, poi naufragato alla fine dello scorso anno con un comunicato dai toni gelidi dopo l’amore manifestato in studio. Lui è il...

