Gwyneth Paltrow, la tenera dedica social al figlio Moses che ha compiuto 17 anni (Di martedì 11 aprile 2023) La diva ha festeggiato il compleanno del secondogenito postando su Instagram una rara foto accompagnata da parole piene d'amore: «Sei l'essere umano più eccezionale e gentile, mi riempi l'anima ogni volta che ti guardo» Leggi su vanityfair (Di martedì 11 aprile 2023) La diva ha festeggiato il compleanno del secondogenito postando su Instagram una rara foto accompagnata da parole piene d'amore: «Sei l'essere umano più eccezionale e gentile, mi riempi l'anima ogni volta che ti guardo»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... johnnyhammonddj : @Ema_Cosenza Non lo dire troppo forte ché poi Gwyneth Paltrow ci fa un profumo - Livia_s_tweet : @nerdie_bitch92 AHAHAHAHAAHAH io cercavo di capire se dovevo riconoscere uno dei due e se fosse in qualche modo col… - VanityFairIt : Gwyneth Paltrow è colei che ha sfoggiato due degli hairlook più copiati della storia: il pixie cut anni '90 e il ca… - Emma76976127 : RT @claudiopanarel7: La notizia più rilevante non è tanto l'assoluzione quanto leggendo l'articolo... Hanno impiegato 8 giorni di ascolti t… - kabara79 : @setidicessi @mariateresacip (Ti vedo molto con il corto, per via dei tratti minuti e del piglio deciso, ma -miei g… -