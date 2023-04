Gunther Steiner | “La Red Bull ha fatto un lavoro migliore di chiunque altro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 aprile 2023) La stagione è iniziata da relativamente poco, ma in Formula 1 c’è già stato modo di parlare tanto su eventuali decisioni prese o da prendere. In generale però, questo indirizzo verso la spettacolarizzazione, a discapito magari dello sport stesso come riferisce qualcuno, non piace a tutti. Tra questi c’è il team manager di Haas,, che ai microfoni di Autosport ha concesso una lunga intervista sulla questione.: “Redha un vantaggio, ma non direi che lo manterrà per 20 gare” Günther– PhotoCredit:HaasF1OffiacialTwitterAccountProprioè tra coloro che afferma della necessità di non danneggiare la Formula 1, che già di per sé è pronta a rivelare delle sorprese ed è già avvincente così. Queste alcune delle sue parole ...