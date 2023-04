Guerra in Ucraina: l’FSB arresta presunta spia russa al servizio di Kiev (Di martedì 11 aprile 2023) Un cittadino russo di 22 anni è stato arrestato dall’intelligence russa nella regione di Zaporizhzhia con l’accusa di essere una spia si Kiev. A renderlo noto è l’agenzia di stampa Tass, secondo cui l’uomo segnalava posizioni militari russe. Guerra in Ucraina: continua la “Guerra delle spie”, ecco cosa è successo I servizi russi dell’FSB hanno annunciato oggi l’arresto nella regione di Zaporizhzhia di un 22enne cittadino russo accusato di essere una spia al servizio di Kiev. Secondo quanto reso noto dall’agenza di stampa russa Tass, si tratterebbe di un giovane agente dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino che “trasmetteva informazioni sulle posizioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Un cittadino russo di 22 anni è statoto dall’intelligencenella regione di Zaporizhzhia con l’accusa di essere unasi. A renderlo noto è l’agenzia di stampa Tass, secondo cui l’uomo segnalava posizioni militari russe.in: continua la “delle spie”, ecco cosa è successo I servizi russi delhanno annunciato oggi l’arresto nella regione di Zaporizhzhia di un 22enne cittadino russo accusato di essere unaaldi. Secondo quanto reso noto dall’agenza di stampaTass, si tratterebbe di un giovane agente dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino che “trasmetteva informazioni sulle posizioni di ...

