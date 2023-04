Guerra in Ucraina, Kiev: non cambiano i piani militari dopo la fuga dei documenti segreti (Di martedì 11 aprile 2023) Non c’è speranza di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia per la Pasqua ortodossa. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ieri, osservando che in passato qualsiasi tregua proposta da Mosca è stata ignorata da Kiev: “L’idea non è stata proposta da nessuno. Finora non ci sono state iniziative in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Non c’è speranza di un cessate il fuoco trae Russia per la Pasqua ortodossa. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ieri, osservando che in passato qualsiasi tregua proposta da Mosca è stata ignorata da: “L’idea non è stata proposta da nessuno. Finora non ci sono state iniziative in L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «In Russia 3.800 persone sono state perseguite per essere contro la guerra e 250 stanno affrontando processi penali… - ilfoglio_it : La guerra ci appare combattuta come nel secolo scorso, tra trincee e carri armati. Eppure protagonisti sul campo so… - RaiNews : Ucraina: allarme aereo nella notte in sette regioni, Zelensky: Mosca uccide in giorno di festa - Emilian63301399 : RT @VEParsi1: 'La guerra cambia i rapporti mondiali. In Ucraina oggi è in gioco la stabilità globale del futuro.' - CormaGodra76 : RT @AlRobecchi: I documenti (non più) segreti del Pentagono creano problemi con la Corea del Sud, che dovrebbe mandare munizioni all’Ucrain… -