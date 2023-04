Guardiola punge Spalletti: che stilettata in conferenza! (Di martedì 11 aprile 2023) L’allenatore catalano ha parlato alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Attesa sconfinata per quella che può tranquillamente essere definita come una finale anticipata. Questa sera all’Etihad di Manchester andrà in scena il primo atto della sfida Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 11 aprile 2023) L’allenatore catalano ha parlato alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Attesa sconfinata per quella che può tranquillamente essere definita come una finale anticipata. Questa sera all’Etihad di Manchester andrà in scena il primo atto della sfida Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Guardiola punge Spalletti: “Se lo dico si offende” - infoitsport : Guardiola punge Spalletti: 'Non parlo del Napoli, il loro allenatore è sensibile...' - infoitsport : Guardiola punge: 'Spalletti scontroso con me, non voglio parlare del Napoli' - Sportitalia_it : ??#Guardiola punge #Spalletti ??? 'Non voglio parlare del #Napoli perché #Spalletti sarebbe scontroso con me, è cos… - infoitcultura : Guardiola punge Spalletti: “Se lo dico si offende” -