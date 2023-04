Guapo | un’esperienza unica per assaggiare la cucina argentina | Verona

Leggi su appuntidizelda

(Di martedì 11 aprile 2023) Tra le esperienze culinarie che ho in lista posso finalmente spuntare quella dedicata allae carne. Per questa occasione abbiamo provato il ristorante, nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale. Sappiamo che ladell’è ricca di carne, nota particolarmente sull’ottima e superiore qualità. Povera di spezie e ricca di condimenti, affonda le sue radici in quella spagnola e italiana, ma conserva le sue tradizione che si sposa con quella creola, appartenente alle vecchie popolazioni indigene e che ricorda anche un pizzo quella mediterranea.perla ...