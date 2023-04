Green Deal e Blue Economy: Acampora incontra la Presidente del Parlamento europeo (Di martedì 11 aprile 2023) “Cordiale confronto oggi a Bruxelles con la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e con il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, On. Salvatore De Meo. Apprezziamo l’impegno volto a promuovere un’economia blu sostenibile – in linea con gli ambiziosi obiettivi del Green Deal di riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 11 aprile 2023) “Cordiale confronto oggi a Bruxelles con ladel, Roberta Metsola, e con ildella Commissione Affari Costituzionali del, On. Salvatore De Meo. Apprezziamo l’impegno volto a promuovere un’economia blu sostenibile – in linea con gli ambiziosi obiettivi deldi riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : In una lettera agli azionisti Jamie Dimon invita a espropriare i possedimenti dei cittadini per accelerare l’eolico… - GiovanniAcam : Cordiale confronto oggi a Bruxelles con la Presidente del Parlamento europeo #RobertaMetsola. Apprezziamo il suo im… - NauticaReport : Giornata Nazionale del Mare: Acampora, incontro cordiale con Presidente Metsola. Convergenza su Green Deal e Blue E… - IberionWeston : @MarcoFattorini L'Ungheria fa benissimo a tutelare i PROPRI interessi, cosa che l'Italia non fa nè sull'energia ed… - Agenparl : Presentazione di Green Deal Watch. Domani 12 aprile alle 17.00 - -