Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon "La cotta per Onestini? Devastante e Incomprensibile" (Di martedì 11 aprile 2023) La modella triestina, su Instagram si è sbottonata sulla Grande infatuazione provata nei confronti dell'ex tronista e inoltre parlato delle mancate ospite a Verissimo degli ex concorrenti del Gf Vip.

