Grande Fratello Vip 7, vincitori e sconfitti spariscono dal palinsesto Mediaset, ecco il motivo (Di martedì 11 aprile 2023) A differenza delle scorse edizioni, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono spariti dai palinsesti Mediaset: ecco il motivo I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono spariti dai palinsesti Mediaset: Nikita Pelizon, vincitrice del programma, e gli altri vipponi, quest'anno non sfileranno nei programmi di intrattenimento dell'Azienda di Cologno Monzese. TvBlog ha scritto che, dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di punire i comportamenti sopra le righe dei vipponi, ora l'amministratore delegato del gruppo ha deciso di tenerli lontano da programmi come Verissimo. I concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, non potranno godere della stessa esposizione mediatica dei loro predecessori.

