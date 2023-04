Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Sono trascorsi precisamente trent’anni dall’11 aprile 1993, quando, sul circuito di #Donington, andò in scena il Gr… - Formula1WM : L’11 aprile 1993, #AyrtonSenna partì dalla quinta posizione per andare a vincere, dominando su pista bagnata, il Gr… - GUGNI22 : RT @F1RaiContext: Un entusiasmante primo giro di Ayrton Senna al Gran Premio d'Europa 1993. Telecronaca di Andrea De Adamich e Guido Schit… - Giornale_Motori : #Formula1 GP Europa 1993: la danza sotto la pioggia di “Magic” Senna - FilTheCarGuy : RT @F1RaiContext: Un entusiasmante primo giro di Ayrton Senna al Gran Premio d'Europa 1993. Telecronaca di Andrea De Adamich e Guido Schit… -

Guarda anche Formula 1 Senna a Donington, quando l'uomo ha battuto la macchina La pioggia: da nemica a miglior alleata L'acqua che scendeva dal cielo, per Ayrton Senna, divenne benedetta. Fu lei ...Il Gran Premio d'è il terzo round della stagione. Per Ayrton, quel circuito ha un posto speciale nel suo cuore, perché proprio tra quelle curve aveva guidato per la prima volta una ...... istituita nel. Il via libera è arrivato dopo l'audizione del direttore generale dell'... Desirè Manca (M5S), Massimo Zedda (Progressisti) ed Eugenio Lai (AlleanzaVerde - Sinistra - ...

GP Europa 1993: il Giro degli Dei Autosprint.it

L’unica di Donington. Il Gran Premio d’Europa è il terzo round della stagione 1993. Per Ayrton, quel circuito ha un posto speciale nel suo cuore, perché proprio tra quelle curve aveva guidato per la ...A Donington nel giorno di Pasqua del 1993 si disputò il Gran Premio d’Europa di Formula 1. Sul bagnato Senna vinse con oltre un minuto di vantaggio su Hill. Nel primo giro con una serie di magie in ...