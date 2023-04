Governo scommette su un PIL all’1% | ecco cosa aspettarsi dal CdM

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 aprile 2023) Dal DEF alle nomine delle partecipate statali: saranno diversi e cruciali i temi al vaglio del CdM questa sera. E’ atteso un miglioramento della stima del PIL, ma la parola d’ordine del titolare all’Economia Giancarlo Giorgetti sarà “prudenza” di fronte ad un 2023 in salita e ad un 2024 che sancirà l’uscita definitiva dallo stato emergenziale ed il ritorno del patto di stabilità Le attese sul PIL IlMeloni punta a centrare una crescita dell’1% quest’anno, più altra di quanto previsto, rispetto al 2022 quando il PIL è cresciuto del 3,7%. Il quadro tendenziale stima un PIL leggermente inferiore a +0,9%, e per il 2024 si prevede una crescita programmatica all’1,4%. Una previsione indubbiamente più ottimistica di quelle formulate in autunno, quando si attendeva una frenata più pronunciata dell’economia mondiale, e di quelle indicate a febbraio dalla Ue. Deficit ...