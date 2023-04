Governo Meloni, tra Def e nomine è una settimana di fuoco (Di martedì 11 aprile 2023) A cinque mesi e mezzo dal suo insediamento il Governo della prima premier donna d’Italia fa i conti con il suo primo duro banco di prova di quest’anno: il Documento di economia e finanza (Def). Non mancano le nomine ai vertici delle aziende di Stato. Tutte decisioni all’ordine del giorno nel Cdm dell’11 aprile. Le tensioni nella maggioranza sono forti. Nel Documento di economia e finanza si stima una crescita dell’1% del Pil e un deficit al 4,5%, per il 2023, rispetto a uno scenario tendenziale che vede il Pil allo 0,9% e il deficit al 4,35%. Lo riferiscono fonti del ministero dell’Economia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Foto Ansa/Fabio FrustaciGiorgetti e le stime del Governo Per il 2024 il Prodotto interno lordo (Pil), sempre nel quadro programmatico, lo si prevede a +1,4% e l’indebitamento si attesterà “oltre il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 aprile 2023) A cinque mesi e mezzo dal suo insediamento ildella prima premier donna d’Italia fa i conti con il suo primo duro banco di prova di quest’anno: il Documento di economia e finanza (Def). Non mancano leai vertici delle aziende di Stato. Tutte decisioni all’ordine del giorno nel Cdm dell’11 aprile. Le tensioni nella maggioranza sono forti. Nel Documento di economia e finanza si stima una crescita dell’1% del Pil e un deficit al 4,5%, per il 2023, rispetto a uno scenario tendenziale che vede il Pil allo 0,9% e il deficit al 4,35%. Lo riferiscono fonti del ministero dell’Economia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Foto Ansa/Fabio FrustaciGiorgetti e le stime delPer il 2024 il Prodotto interno lordo (Pil), sempre nel quadro programmatico, lo si prevede a +1,4% e l’indebitamento si attesterà “oltre il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : In poco più di un anno (dal 24 gennaio 2022 al 24 febbraio 2023) l'Italia ha dato 5,5 miliardi di euro all'Ucraina… - Gitro77 : Esattamente come il Governo Monti con l'infame riforma Fornero (mai abolita nonostante i proclami), il Governo Melo… - Gitro77 : Il Governo Meloni non è diverso dal Governo Monti o dal Governo Draghi. Anzi è peggio perché prova a spacciarsi per… - TinHat_Games : È giusto uniformarsi alle direttive del governo #Meloni. - CarloBencini : RT @il_misantropo: E così il ruolo della Lega nel governo Meloni, è stato quello di tagliare le pensioni: 10 miliardi in 3 anni, un massacr… -

"Investiti dai migranti". Le Ong vogliono navi italiane anche fuori dalla Sar di competenza Le Ong , sostenute dalla sinistra italiana, non sanno più come trovare argomenti per attaccare il governo di Giorgia Meloni, impegnato fin dal suo insediamento a ridurre le morti in mare nel Mediterraneo operando alla fonte. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di diminuire i flussi bloccando le ... Le nomine delle partecipate pubbliche al vaglio del CdM: ecco chi e dove Le riconferme e le sostituzioni Come detto, l'idea di meloni è quella di riconfermare i manager ... che attualmente è stato collocato come consulente del nuovo governo. Meloni 'Mare asset fondamentale, farne vettore di sviluppo' ... da ogni punto di vista, è una priorità del Governo. Un impegno che ribadiamo anche oggi in occasione della 'Giornata nazionale del mare'". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "La ... Le Ong , sostenute dalla sinistra italiana, non sanno più come trovare argomenti per attaccare ildi Giorgia, impegnato fin dal suo insediamento a ridurre le morti in mare nel Mediterraneo operando alla fonte. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di diminuire i flussi bloccando le ...Le riconferme e le sostituzioni Come detto, l'idea diè quella di riconfermare i manager ... che attualmente è stato collocato come consulente del nuovo... da ogni punto di vista, è una priorità del. Un impegno che ribadiamo anche oggi in occasione della 'Giornata nazionale del mare'". Così il presidente del Consiglio, Giorgia. "La ... Cosa dice il Documento di economia e finanza che il governo Meloni discuterà oggi Fanpage.it Piano Marshall e PNRR Il problema adesso è attuare questo ingente piano e per questo il Pnrr è il vero banco di prova del governo Meloni che nel 2023 dovrà per la prima volta passare dalle riforme ai progetti, dai bandi ... Il Governo Meloni alla prova del Def. Cosa aspettarsi Il Governo guidato da Giorgia Meloni deve affrontare una sfida molto importante: il primo Def, dal quale emergeranno i margini di manovra che il nuovo esecutivo avrà nel corso dei prossimi mesi. È ... Il problema adesso è attuare questo ingente piano e per questo il Pnrr è il vero banco di prova del governo Meloni che nel 2023 dovrà per la prima volta passare dalle riforme ai progetti, dai bandi ...Il Governo guidato da Giorgia Meloni deve affrontare una sfida molto importante: il primo Def, dal quale emergeranno i margini di manovra che il nuovo esecutivo avrà nel corso dei prossimi mesi. È ...