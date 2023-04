Governo approva Def e stato emergenza migranti, nomine non chiuse (Di martedì 11 aprile 2023) approvazione del Def, dichiarazione dello stato di emergenza sui migranti, varo del ddl contro chi vandalizza monumenti ed opere d'arte ma anche un confronto sullo spray contro le aggressioni degli orsi. È stato un Consiglio dei ministri ad ampio raggio quello di oggi a Palazzo Chigi, con il provvedimento principale (il Def) che non è stato assoluto protagonista, come avviene di solito. Questo complice anche la mancanza di una conferenza stampa, motivata dal fatto che il ministro Giancarlo Giorgetti, dopo il via libera in Cdm, è dovuto subito volare a Washington per il Forum di primavera del Fondo monetario internazionale.Nel Def il Pil è rivisto in rialzo all'1% nel 2023, con una trend discendente della pressione fiscale e un "tesoretto" da 3 miliardi da utilizzare per la riduzione ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 aprile 2023)zione del Def, dichiarazione dellodisui, varo del ddl contro chi vandalizza monumenti ed opere d'arte ma anche un confronto sullo spray contro le aggressioni degli orsi. Èun Consiglio dei ministri ad ampio raggio quello di oggi a Palazzo Chigi, con il provvedimento principale (il Def) che non èassoluto protagonista, come avviene di solito. Questo complice anche la mancanza di una conferenza stampa, motivata dal fatto che il ministro Giancarlo Giorgetti, dopo il via libera in Cdm, è dovuto subito volare a Washington per il Forum di primavera del Fondo monetario internazionale.Nel Def il Pil è rivisto in rialzo all'1% nel 2023, con una trend discendente della pressione fiscale e un "tesoretto" da 3 miliardi da utilizzare per la riduzione ...

