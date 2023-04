Governare con le nomine. Perché è meglio che Meloni vinca (Di martedì 11 aprile 2023) Fratelli d’Italia o Fratelli di Giavazzi? E’ una partita di potere, ovvio, ed è la prima grande partita di questo genere che gioca Giorgia Meloni. Ma attorno al balletto delle nomine delle ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Fratelli d’Italia o Fratelli di Giavazzi? E’ una partita di potere, ovvio, ed è la prima grande partita di questo genere che gioca Giorgia. Ma attorno al balletto delledelle ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @GaeDeRoberto Non mi lamento, gioisco, perché se PD e M5S assieme non prendono voti e separati non vincono (in quan… - CorsGio : @GiorgiaMeloni @poliziadistato Pensa a governare e comincia con il mantenere fede a tutta la propaganda politica ch… - xenonian1 : RT @Gian59342003: .. Lo Speranzoso ... ( La speranza di governare sempre con qualsiasi modo senza aver mai vinto una elezione dal 2011 in… - massimopoli : @Il_Ragno_ Era inevitabile. Il problema è che adesso dovranno rubare ai poveri per far tornare i conti… la Fornero… - MarioNicolini12 : @pietrogiliberti @NicolaPorro Credo ci sia poco da spiegare. Ai cittadini però bisognerebbe cercare di far capire c… -