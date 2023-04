Golf | RBC Heritage 2023 | Scottie Scheffler cerca di riprendersi il numero 1 Rinuncia di McIlroy

(Di martedì 11 aprile 2023) A pochissimi giorni dalla fine del Masters che ha incoronato Jon Rahm come primo spagnolo (ed europeo) a vincere ad Augusta e allo US Open in carriera, il suo status di1 del mondo è già in pericolo all’RBC. Nel field c’è infatti: l’americano, vincendo, ha chance di recuperare la posizione di leader dell’OWGR. La forma, però, non lo designa come favorito1 del torneo in South Carolina. C’è spazio perse figure cheno spazio ai più alti livelli, da Patrick Cantlay fino a Cameron Young e al ritorno alle più alte vette di Collin Morikawa. Senza dimenticare che il norvegese Viktor Hovland fin quasi alla fine, con una bella rimonta, è stato in lotta per posizioni di assoluto vertice, quelle poi occupate da Rahm e dagli ...

Rory McIlroy faces potentially missing out on millions of euro after his decision to withdraw from this week's RBC Heritage tournament in South Carolina.World No 3 Rory McIlroy withdrew from this week's RBC Heritage, the PGA Tour announced. The tournament begins Thursday at Harbour Town Golf Links in Hilton Head, South Carolina WITHDRAWAL: Rory ...