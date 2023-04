“Glielo fa davanti a tutti”. UeD, la notizia choc su Gemma Galgani e Tina Cipollari (Di martedì 11 aprile 2023) Si preannunciano ancora settimane infuocate a Uomini e Donne, prima della sospensione per l’estate. E le protagoniste saranno Tina Cipollari e Gemma Galgani, stando alle ultime dichiarazioni giunte dall’esterno del programma. Infatti, è arrivata una sorta di soffiata che ha fatto sapere al pubblico cosa dovrebbe succedere tra non molto. La rivalità tra le due donne è arcinota, ma adesso potrebbe accadere qualcosa di mai visto prima, che potrebbe incendiare definitivamente gli animi in studio. A proposito di Uomini e Donne, non vedremo più all’opera Tina Cipollari, Gemma Galgani e tutti gli altri protagonisti del programma di Maria De Filippi a partire da giugno. Da questo mese fino a settembre è previsto lo stop temporaneo della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Si preannunciano ancora settimane infuocate a Uomini e Donne, prima della sospensione per l’estate. E le protagoniste saranno, stando alle ultime dichiarazioni giunte dall’esterno del programma. Infatti, è arrivata una sorta di soffiata che ha fatto sapere al pubblico cosa dovrebbe succedere tra non molto. La rivalità tra le due donne è arcinota, ma adesso potrebbe accadere qualcosa di mai visto prima, che potrebbe incendiare definitivamente gli animi in studio. A proposito di Uomini e Donne, non vedremo più all’operagli altri protagonisti del programma di Maria De Filippi a partire da giugno. Da questo mese fino a settembre è previsto lo stop temporaneo della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Ennesima provocazione gender a Rimini, davanti a una chiesa: un murale che ritrae un uomo con lunga barba incolta m… - MissMarinaPunto : @EugenioCardi Io però ce lo vedo Carlo Calenda davanti lo specchio del bagno, una mano sul lavabo, l'altra con il d… - TorGgg998 : @Azorahai86 Il problema, i suoi elettori, non lo vedono nemmeno se glielo metti davanti. Non per altro hanno ancora percentuali alte - MilkaWeisz : @StefanoSplendo2 @EzioGreggio Affrontare l'argomento bambini con quelli di Bibbiano è come mettere un osso davanti… - MilkaWeisz : @SimoneAlliva Discutere di bambini con quelli di bibbiano è come mettere un osso davanti a un cane affamato, se poi… -