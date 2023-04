Gli studenti della scuola d’arte Fantoni restaurano una tela del Cifrondi (Di martedì 11 aprile 2023) Cenate Sotto. Torna a “casa”, nella parrocchia di San Martino Vescovo di Cenate Sotto, la tela L’Immacolata concezione di Antonio Cifrondi, risalente al XVII secolo. Il quadro è stato oggetto di un lungo e complesso restauro grazie al lavoro degli allievi del corso post diploma di Tecnico per il Restauro della scuola d’arte Andrea Fantoni. L’anno scorso, nell’ambito della collaborazione tra scuola Fantoni, Parrocchia e Diocesi (sotto la guida della Soprintendenza di Brescia) era avvenuta la riconsegna di altri 4 dipinti, ma quella de L’Immacolata di Cifrondi aveva richiesto più tempo a causa delle difficili condizioni conservative. Nei laboratori della scuola ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 aprile 2023) Cenate Sotto. Torna a “casa”, nella parrocchia di San Martino Vescovo di Cenate Sotto, laL’Immacolata concezione di Antonio, risalente al XVII secolo. Il quadro è stato oggetto di un lungo e complesso restauro grazie al lavoro degli allievi del corso post diploma di Tecnico per il RestauroAndrea. L’anno scorso, nell’ambitocollaborazione tra, Parrocchia e Diocesi (sotto la guidaSoprintendenza di Brescia) era avvenuta la riconsegna di altri 4 dipinti, ma quella de L’Immacolata diaveva richiesto più tempo a causa delle difficili condizioni conservative. Nei laboratori...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Scuola, la preside che sfida Fratelli d'Italia per difendere gli studenti transgender. 'Inaccettabile ingerenza di… - ricpuglisi : Come mai gli appelli contro l'eccesso di competizione a scuola e all'università mai o quasi mai citano i lockdown,… - AlfonsoFuggetta : A proposito di stress. Avete presente cosa vuol dire fare liceo e università ai tempi delle brigate rosse, degli an… - stai_laggando : @repubblica Per una volta hanno ragione gli studenti. E chi non lo capisce è un perfetto prodotto della scuola della meritocraziah - estensecom : I cittadini di domani chiedono un oggi. L'editoriale di @marcozavagli74 sulle parole della presidente degli student… -