Gli NFT sbarcano in Italia. Un grande affare o l'ennesima bolla destinata a sgonfiarsi? (Di martedì 11 aprile 2023) Da diversi anni con l'arrivo delle criptovalute il mondo della finanza è cambiato. Sempre più persone, alla ricerca di ricavi esorbitanti con il minimo sforzo, si sono gettati a capofitto in questo mondo senza comprenderne bene la tecnologia di fondo. Tra i vari sbalzi di mercato, i valori che salivano e crollavano, gli NFT hanno iniziato a farsi strada. C'è chi li considera arte e chi invece mero investimento, ma cosa sono in realtà. Da qualche tempo gli NFT hanno rotto la barriera del mondo online arrivando, si fa per dire, nella realtà attirando l'attenzione di tutti. Le potenzialità di guadagno sono interessanti ma ciò che attira sempre più persone è la tecnologia che sta alla base e che può guidare a una nuova rivoluzione culturale e artistica. Cosa sono gli NFT? Gli NFT, ovvero Non Fungible Token (Token non riproducibile) sono file digitali criptati registrati a una ...

