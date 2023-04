Gli hacker sottraggono 3 milioni di dollari a SushiSwap (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo gli errori, le opacità di gestione e le tante bancarotte, ci si mettono anche gli hacker a minare la credibilità delle piattaforme cripto. A essere colpito è stato SushiSwap, che ha annunciato il controvalore in dollari della valuta digitale rubata: 3,3 milioni dollari. Con un comunicato stampa del suo CEO, Jared Grey, l’exchange ha consigliato agli utenti di rivedere password e permessi per proteggere denaro e dati sensibili. La notizia ha punito $SUSHI, il token di SushiSwap, che ha perso il 4% del suo valore in borsa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo gli errori, le opacità di gestione e le tante bancarotte, ci si mettono anche glia minare la credibilità delle piattaforme cripto. A essere colpito è stato, che ha annunciato il controvalore indella valuta digitale rubata: 3,3. Con un comunicato stampa del suo CEO, Jared Grey, l’exchange ha consigliato agli utenti di rivedere password e permessi per proteggere denaro e dati sensibili. La notizia ha punito $SUSHI, il token di, che ha perso il 4% del suo valore in borsa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

