Gli farei un Tso Cacciari sbotta | Gruber sgrana gli occhi

(Di martedì 11 aprile 2023) Pugno duro del governo contro gli ecologisti estremi. Il Consiglio dei ministri, nel pomeriggio, ha dato il via libera alla bozza del testo che prevede sanzioni da 20mila a 60mila euro per chi distrugge, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Multe da 10mila fino a 40mila euro per chi deturpa i monumenti. Se ne parla a “Otto e Mezzo”, talk preserale di La7, martedì 11 aprile. La conduttrice Lilliprima ha ricordato che gli ambientalisti di “Ultima generazione” usano vernici lavabili contro opere d'arte per richiamare l'attenzione sui cambiamenti climatici, poi ha chiesto a Massimoin collegamento: “Cosa ne pensa? C'è un'enorme sproporzione tra il danno arrecato e la pena?”, “Ioun TSO a costoro” ha detto senza esitazione il filosofo ed ex sindaco di ...