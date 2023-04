Gli arbitri di giovedì: il turco Meler per i bianconeri, Sanchez Martinez per la Roma (Di martedì 11 aprile 2023) Designati gli arbitri per le sfide di Roma, Juventus e Fiorentina in Europa League e Conference League. europa league — Feyenoord - Roma (quarti, andata, 13 aprile ore 18.45) sarà diretta dallo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 aprile 2023) Designati gliper le sfide di, Juventus e Fiorentina in Europa League e Conference League. europa league — Feyenoord -(quarti, andata, 13 aprile ore 18.45) sarà diretta dallo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : La settimana scorsa una giovane arbitra era stata aggredita da un genitore al termine di una partita Under 15. Non… - sportface2016 : #Ceferin attacca: 'La storia della #Juventus doveva finire come è finita, ma non provo soddisfazione per #Agnelli'… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gli arbitri di #EuropaLeague: il turco Meler per la #Juve, Sanchez Martinez per la #Roma, il serbo Peljto per la #Fiorenti… - sportli26181512 : Gli arbitri di giovedì: il turco Meler per i bianconeri, Sanchez Martinez per la Roma: Gli arbitri di giovedì: il t… - Gazzetta_it : Gli arbitri di #EuropaLeague: il turco Meler per la #Juve, Sanchez Martinez per la #Roma, il serbo Peljto per la… -