Gli 007 Usa: l’Egitto sta producendo in segreto 40mila razzi Sakr 45 per la Russia (Di martedì 11 aprile 2023) L’intelligence Usa si è convinta che l’Egitto si sta segretamente impegnando per produrre e consegnare alla Russia 40mila razzi ripagando così Mosca di un favore precedente. La vicenda è emersa da uno scoop della Washington Post venuta in possesso di un documento riservatissimo che certificherebbe l’impegno dell’Egitto di cui si sta occupando personalmente il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi. Il problema è che al-Sisi è uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani. E quindi la faccenda è estremamente imbarazzante. Abdel Fattah al-Sisi avrebbe recentemente ordinato ai suoi sottoposti di produrre in segreto fino a 40mila razzi da mandare in Russia secondo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) L’intelligence Usa si è convinta chesi sta segretamente impegnando per produrre e consegnare allaripagando così Mosca di un favore precedente. La vicenda è emersa da uno scoop della Washington Post venuta in possesso di un documento riservatissimo che certificherebbe l’impegno deldi cui si sta occupando personalmente il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi. Il problema è che al-Sisi è uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani. E quindi la faccenda è estremamente imbarazzante. Abdel Fattah al-Sisi avrebbe recentemente ordinato ai suoi sottoposti di produrre infino ada mandare insecondo ...

