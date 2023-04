"Giusto tenerlo segreto". La frase vergognosa della Morani che indigna tutti (Di martedì 11 aprile 2023) È tornato ieri sera 10 aprile l'appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show dedicato all'attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete quattro. Al centro della puntata le direttive green dell'Ue e il paradosso delle ordinanze contro i barbecue in nome della tutela ambientale. E ancora un focus sul Pnrr: tutti i progetti in cantiere sono davvero indispensabili? Con reportage, cifre e approfondimenti, si è poi tornati a parlare del tema immigrazione con il caso Soumahoro e la chiusura delle indagini sulle cooperative di famiglia che ha interessato la moglie e la suocera del deputato. E ancora, la vicenda del runner ucciso dall'orso in Trentino: è Giusto abbatterlo? In studio hanno dibattuto tra gli altri Alessia Morani, Andrea Ruggieri, Tommaso Labate, Vittorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) È tornato ieri sera 10 aprile l'appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show dedicato all'attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete quattro. Al centropuntata le direttive green dell'Ue e il paradosso delle ordinanze contro i barbecue in nometutela ambientale. E ancora un focus sul Pnrr:i progetti in cantiere sono davvero indispensabili? Con reportage, cifre e approfondimenti, si è poi tornati a parlare del tema immigrazione con il caso Soumahoro e la chiusura delle indagini sulle cooperative di famiglia che ha interessato la moglie e la suocera del deputato. E ancora, la vicenda del runner ucciso dall'orso in Trentino: èabbatterlo? In studio hanno dibattuto tra gli altri Alessia, Andrea Ruggieri, Tommaso Labate, Vittorio ...

