Giulia Stabile: Ecco Chi Era il Mio Preferito al Gf Vip 7! (Di martedì 11 aprile 2023) A sorpresa, la vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile, é intervenuta su Twitter chiacchierando con i fan degli Oriele. Proprio la ballerina, ha svelato di aver seguito il Gf Vip e ha pure confidato chi era il suo Vippone Preferito. Chi sarà mai? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Giulia Stabile si sbilancia: Ecco chi era il suo Preferito al Gf Vip 7 Nelle scorse ore, i fan del Gf Vip hanno avuto una gradita sorpresa. In particolare i fan di Oriana Marzoli e Daniele dal Moro che, su Twitter, hanno avuto modo di scambiarsi opinioni con alcuni dei volti più noti di Amici. Sì, proprio così, perché in una room di Twitter, sono intervenuti in primis Gianmarco Petrelli e Piccolo G. Poi, a sorpresa, é comparsa anche la ballerina professionista ...

