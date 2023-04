Giulia Salemi, un dettaglio social non sfugge ai suoi follower: è incinta? (Di martedì 11 aprile 2023) Sui social impazza il gossip sulla possibilità che Giulia Salemi sia incinta: la donna, che ha curato la parte social del Grande Fratello Vip 7, si trova in questo momento a Los Angeles, e da lì ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha suscitato diverse domande nel suoi follower. La ritrae con indosso una felpa con la scritta “Future Milf”, un acronimo che sta ad indicare le madri considerate ancora attraenti esteticamente, e molti nei commenti si sono chiesti quanto ci sia di vero. Al momento tuttavia l’influencer non ha ancora commentato i gossip in merito alla sua presunta gravidanza. In una puntata del Grande Fratello Vip, aveva ammesso di essere pronta a diventare mamma. A precisa domanda di Alfonso Signorini, Salemiammise di aver ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Suiimpazza il gossip sulla possibilità chesia: la donna, che ha curato la partedel Grande Fratello Vip 7, si trova in questo momento a Los Angeles, e da lì ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha suscitato diverse domande nel. La ritrae con indosso una felpa con la scritta “Future Milf”, un acronimo che sta ad indicare le madri considerate ancora attraenti esteticamente, e molti nei commenti si sono chiesti quanto ci sia di vero. Al momento tuttavia l’influencer non ha ancora commentato i gossip in merito alla sua presunta gravidanza. In una puntata del Grande Fratello Vip, aveva ammesso di essere pronta a diventare mamma. A precisa domanda di Alfonso Signorini,ammise di aver ...

