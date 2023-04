Giulia Salemi è incinta? La felpa che scatena il gossip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La festa di 30 anni #giuliasalemi si è trasformata in un vero e proprio show ?? Sul palco diversi artisti si sono es… - BenattiBetta : RT @virgivirgivivi: Giulia Salemi, nuova esperienza per l’influencer #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana #oriele #edoonair #mi… - ADelleNotizie : Giulia Salemi, nuova esperienza per l’influencer #angolodellenotizie #nikiters #oriele #incorvassi #oriana… - Antoman56920192 : RT @Sulcigliosenzaf: La grande bellezza alla conquista di Los Angeles.. ??????ma quanto è bella Giulia Salemi? #prelemi - Sulcigliosenzaf : Giulia Salemi alla conquista del Coachella e Pierpaolo Pretelli capo banda di matti per Disneyplus... Seguo i migli… -

Devono averlo pensato anchee Pierpaolo Pratelli che per Pasqua si era regalati un weekend fuori città. Poi però il destino ha deciso altro per l'influencer e il compagno. La loro auto ...... Marano Lagunare (Udine) in Friuli - Venezia; Campo Ligure (Genova) in Liguria; Bellano (... Castro (Lecce) in Puglia; Sant'Antioco (Carbonia - Iglesias) in Sardegna;(Trapani) in Sicilia; ...Avete per caso notato uno showman alla Tommaso Zorzi oppure una conduttrice allae un talento a 360 gradi come Rosalinda Cannavò Anche la capacità di Alex Belli e Soleil Sorge di ...

Giulia Salemi e Pier Paolo Pretelli, disavventura di Pasqua nella Bergamasca. Cos'è successo alla coppia IL GIORNO

Al rientro l'auto elettrica si è scaricata costringendo i due influencer a cercare disperatamente una colonnina per ricaricarla. Senza batteria anche i telefoni ...Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli protagonisti di una disavventura nel giorno di Pasqua. Si scarica l'auto elettrica e rimangono a piedi, i due documentano tutto. Giulia Salemi e Pierpao ...