Giulia Lamarca: “Andrea costretto a portarmi in spalla giù dall’aereo” (Di martedì 11 aprile 2023) Scendere dall’aereo, per gran parte delle persone, è una formalità. Non lo è, invece, per chi ha una disabilità. “Siamo nel 2023 e succedono ancora queste cose!! Dove nessuno mi dice nulla all’imbarco e per scendere dall’aereo ci guardano senza dire nulla…”. Giulia Lamarca, psicologa e travel blogger in carrozzina, denuncia un episodio che le è successo qualche giorno fa, proprio a bordo di un aeroplano. La denuncia di Giulia Lamarca “Ma come facciamo a scendere?” si chiede la 32enne torinese che viaggia per il mondo con il marito Andrea Decarlini e, nell’ultimo anno, anche con la figlia Sophie. Attualmente la famiglia si trova in Asia, a Taiwan. Giulia, dalla sua pagina Instagram, racconta l’accaduto: quando doveva scendere dal velivolo il personale ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 11 aprile 2023) Scendere, per gran parte delle persone, è una formalità. Non lo è, invece, per chi ha una disabilità. “Siamo nel 2023 e succedono ancora queste cose!! Dove nessuno mi dice nulla all’imbarco e per scendereci guardano senza dire nulla…”., psicologa e travel blogger in carrozzina, denuncia un episodio che le è successo qualche giorno fa, proprio a bordo di un aeroplano. La denuncia di“Ma come facciamo a scendere?” si chiede la 32enne torinese che viaggia per il mondo con il maritoDecarlini e, nell’ultimo anno, anche con la figlia Sophie. Attualmente la famiglia si trova in Asia, a Taiwan., dalla sua pagina Instagram, racconta l’accaduto: quando doveva scendere dal velivolo il personale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Giulia Lamarca: “Andrea costretto a portarmi in spalla giù dall’aereo” - G_Cantafio : RT @VanityFairIt: «Quando inizi un viaggio non sai mai quello che ti aspetta» e a raccontare che il futuro è imprevedibile è proprio la sua… - VanityFairIt : «Quando inizi un viaggio non sai mai quello che ti aspetta» e a raccontare che il futuro è imprevedibile è proprio… -