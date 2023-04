Giugliano | terribile scontro nei pressi di Gloria | 3 auto coinvolte Una si è ribaltata

Il pari casalingo contro ilha fatto scattare l'allarme in casa biancazzurra. Il ds ... Dieci finali Dopo la sfida sul campo dell'Audace, matricola, quattro partite all'Adriatico e ...Francavilla al: alla 'Nuovarredo Arena' finisce 4 - 1 Sport Ricerca per: Home Attualità ...l'Aidaa (associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ) offre una ricompensa A fare la...Moglie e figlia sono state aggredite e minacciate di morte nel corso di unaviolenza domestica scaturita da un banale incidente avvenuto in casa: la caduta a terra di ...diche hanno ...

Giugliano, terribile schianto tra due auto a Ponte Riccio: feriti ... Il Meridiano News

GIUGLIANO – Alta velocità, distrazione o altro. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato poco fa ad un terribile incidente nella zona di Ponte Riccio. Due auto, per circostanze come detto an ...I veicoli si sarebbero scontrati nei pressi di Poziello Legnami, sul posto i Carabinieri per la chiarire la dinamica della vicenda ...