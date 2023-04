Gisella Cardia ricompare su Rai1 | la sua versione a Vespa sulle lacrime della Madonna di Trevignano | «Analizzate i carabinieri | ma non abbiamo i risultati»

(Di martedì 11 aprile 2023) È riapparsa sula “veggente” diRomano, che intervistta da Brunonel programma 5 minuti ha commentato le accuse emerse nei giorni scorsisua statua. Quellesecondo un esposto non sarebbero umane, ma di un maiale: «Un’assurdità – ha detto la donna – non è certificato assolutamente. Ma solo un pensiero di un giornalista. Il sangue è stato analizzato daidel Ris» ha assicurato. Ma iin realtà non li avrebbe ancora neanche lei: «Nonancora avuto gli esiti. Dal 2016 nonancora avuto i ...

Madonna di Trevignano, lo staff disui social: 'Nessuno è scappato'. E spunta il video della messa con il vescovo L'ultime lacrime La donna ha spiegato che non è vero che la statuina ...Ogni 3 del mese alle 14.30 in punto inizia la diretta youtube dalla collina vicino a Trevignano romano, dove alla veggente(vero nome Maria Giuseppa Scarpulla) apparirebbe la Madonna per lasciare un messaggio che poi rende pubblico. Tutti i mesi accade sempre la stessa cosa: la veggente con il marito Gianni ...Sta vivendo giorni complicati Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come, la presunta veggente di Trevignano Romano della quale ha parlato la sua avvocata Anna Orlando dopo la sua scompagna dal paese sul lago di Bracciano. Come aveva scritto anche lo staff ...

Madonna di Trevignano, lo staff di Gisella Cardia sulla scomparsa della veggente: «Nessuno è scappato». In un video ... Open

La veggente di Trevignano è apparsa oggi in collegamento al programma di Bruno Vespa '5 minuti'. Il conduttore le ha chiesto informazioni circa le accuse che le lacrime della madonna non fossero di sa ...Gisella Cardia racconta i due miracoli ad Alberto Caccialanza, convertito nel 2014 e "cacciatore" di apparizioni ...