Giro d'Italia, il comune di Atripalda organizza il contest "Vetrine in rosa" (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl comune di Atripalda, in vista del Giro d'Italia, ha organizzato il contest "Vetrine in rosa", un concorso gratuito e dedicato alle attività commerciali locali. Una giuria composta da attori della città valuterà le tre attività che avranno più originalità e fantasia nell'allestimento delle Vetrine caratterizzate dal colore rosa predominante. I premi, offerti da "Ciclostazione s.r.l.s", saranno: Bicicletta Cube AIM PRO (1 premio) Casco bici omologato (2 premio) Kit luci ricarica USB (3 premio). Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro il 1° maggio 2023 e rimanere in uso almeno fino al 10 maggio 2023. Le immagini relative alle Vetrine, infine, saranno ...

