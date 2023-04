Giro di Sicilia 2023: la UAE sorprende tutti ad Agrigento, Finn Fisher-Black vince ed è il primo leader (Di martedì 11 aprile 2023) In archivio la prima frazione del Giro di Sicilia che, con l’arrivo sullo strappo verso Agrigento, ha già offerto un finale avvincente. Il primo vincitore della ventisettesima edizione della corsa Siciliana è il neozelandese Finn Fisher-Black, che ovviamente è anche il primo leader della classifica generale e vestirà domani la maglia giallo-rossa. A caratterizzare la prima parte della tappa una fuga di sette uomini composta da Sebastian Schoenberger (Human Powered Health), Niccolò Galli (Nazionale italiana), Nicolas Milesi (Colpack Ballan Csb), Umberto Poli (Novo Nordisk), Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna), Roland Thalmann (Tudor) Michael Belleri (Biesse Carrera), con quest’ultimo in grado ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) In archivio la prima frazione deldiche, con l’arrivo sullo strappo verso, ha già offerto un finale avnte. Ilvincitore della ventisettesima edizione della corsana è il neozelandese, che ovviamente è anche ildella classifica generale e vestirà domani la maglia giallo-rossa. A caratterizzare la prima parte della tappa una fuga di sette uomini composta da Sebastian Schoenberger (Human Powered Health), Niccolò Galli (Nazionale italiana), Nicolas Milesi (Colpack Ballan Csb), Umberto Poli (Novo Nordisk), Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna), Roland Thalmann (Tudor) Michael Belleri (Biesse Carrera), con quest’ultimo in grado ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sitdowninfront : RT @ilgirodisicilia: ?? Prima storica vittoria per la Nuova Zelanda a Il Giro di Sicilia @CA_Ita! . ?? First historic win for New Zealand a… - giroditalia : RT @ilgirodisicilia: ?? Prima storica vittoria per la Nuova Zelanda a Il Giro di Sicilia @CA_Ita! . ?? First historic win for New Zealand a… - eleonoramelena : RT @SiciliaPreziosa: Al via il #GirodiSicilia con il siciliano Caruso che tenterà il bis. Ecco i #percorsi delle 4 tappe e le #città dove p… - cima_ni_hic : RT @ilgirodisicilia: ?? @finnfisherblack vince la prima tappa de Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023! ?? @finnfisherblack wins stage 1 of 2023 I… - todo_deporte_83 : RT @ilgirodisicilia: ?? Prima storica vittoria per la Nuova Zelanda a Il Giro di Sicilia @CA_Ita! . ?? First historic win for New Zealand a… -