Giornata nazionale sulla salute della donna, al San Pio open week dedicato alla prevenzione (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn Prima linea per le Donne: l'AORN SAN PIO di Benevento e la Fondazione ONDA Bollini Rosa insieme per un open week dedicato alla prevenzione. Un'iniziativa nata per celebrare l'VIII Giornata Nazionale dedicata alla salute della donna, che ricorre il 22 aprile. Sarà possibile, dunque, effettuare visite gratuite dal 17 al 22 aprile presso gli ambulatori dell' Azienda Ospedaliera San Pio. Nel corso dell'open week saranno offerti servizi gratuiti da un punto di vista clinico e diagnostico con visite oncologiche, senologiche, reumatologiche, diabetologiche. Lunedi' 17 aprile visite ambulatoriali di Oncologia dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il Padiglione ...

