Giornata del Mare nelle Scuole | Confindustria Nautica agli studenti | “Grande opportunità per il futuro”

(Di martedì 11 aprile 2023) Indetta per l’11 aprile, sarà effettivamente svolta venerdì 14 aprile per la concomitanza con le festività pasqualiLadel, fortemente voluta dae non a caso istituita nell’ambito della riforma del Codice dellaapprovata nel 2018, giunge al suo quinto anno. Indetta per l’11 aprile, sarà effettivamente svolta venerdì 14 aprile per la concomitanza con le festività pasquali. Lo riferiscein una nota. “È un’occasione importante – sottolinea – per riflettere, anche a scuola, sul ruolo delnella nostra storia enostre vite, ...

Giornata nazionale del mare, Palazzo Chigi si illumina di azzurro Governo

Il progetto di educazione civica, per far conoscere l'ambiente lagunare e le norme che lo regolano, prevede 10 ore di corso a scuola ed esperienze pratiche all'isola di Certosa e al parco San Giuliano ...La Giornata del Mare nelle Scuole, fortemente voluta da Confindustria Nautica e non a caso istituita nell’ambito della riforma del Codice della nautica approvata nel 2018, giunge al suo quinto anno.