Giornata del Mare, Musumeci e Sangiuliano in visita alle aree sommerse tra Bacoli e Pozzuoli (Di martedì 11 aprile 2023) Oggi, martedì 11 aprile 2023, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, il ministro per la Protezione civile le Politiche del Mare, Nello Musumeci e il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, visiteranno le aree archeologiche sommerse tra Bacoli e Pozzuoli. Di seguito il programma dei lavori: – ore 10,00 Partenza in barca da Baia (molo Sud) e sopralluogo al Parco Sommerso di Baia (Ninfeo di Punta dell'Epitaffio, Mosaici, Villa a Protiro e Terme del Lacus). A seguire visita al Vicus Lartidianus e discoprimento degli altari nabatei di Dusares sommersi. – Ore 12,00 Conferenza stampa alle Terme di Baia con i Ministri Musumeci e Sangiuliano, il Direttore generale ...

