(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Ildel Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ha “larussa” ed è stato colto “in flagrante”. Lo ha dichiarato il portavoce del, Dmitry Peskov, dopo che il Dipartimento di Stato americano ha ufficialmente stabilito che ilè “detenuto illegalmente” dalla Russia. “Non capisco che tipo di novità stia introducendo questo nuovo regime. Quanto a cosa significhi, non lo so”, ha detto Peskov in merito al provvedimento del governo americano. Secondo il portavoce, Gershkovich è stato “colto in flagrante e haladella Federazione Russa” e ha aggiunto: “questo è ciò di cui è sospettato, ma ovviamente il tribunale prenderà una decisione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : L’economia russa crolla, le sanzioni funzionano e Putin arresta il giornalista del WSJ che l’ha scritto Il corrisp… - ledicoladelsud : Giornalista Wsj arrestato, Cremlino replica a Usa: “Ha violato la legge” - fisco24_info : Giornalista Wsj arrestato, Cremlino replica a Usa: 'Ha violato la legge': (Adnkronos) - Il Dipartimento di Stato am… - CinusEttore : RT @Gianl1974: Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti designa il giornalista del WSJ 'detenuto illegalmente in Russia' Washington ha c… - salvfor3 : RT @Gianl1974: Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti designa il giornalista del WSJ 'detenuto illegalmente in Russia' Washington ha c… -

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il Dipartimento di Stato americano ha ufficialmente stabilito che ilè "detenuto illegalmente" dalla Russia. "Non ...Nonostante la sua giovane età, ha una lunga carriera da, con diversi anni trascorsi in Russia. Corrispondenti stranieri lavorano in Russia da prima della Rivoluzione ed esercitando il ......punto di vista geostrategico (Jacques Sapir - Affari americani - 20 novembre 2022) Il... Ma secondo un recente articolo del, quattro delle cinque applicazioni per smartphone più ...

Giornalista Wsj arrestato, Cremlino replica a Usa: "Ha violato la legge" Adnkronos

Il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ha “violato la legge russa” ed è stato colto “in flagrante”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il ...La Russia non ha ancora concesso l’accesso ai dipendenti del consolato degli Stati Uniti il giornale di Wall Streetil giornalista Evan Gershkovich, arrestato alla fine del mese scorso. Secondo gli ...