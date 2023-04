Giochi | Totocalcio | nessun 13 con l' ultima schedina

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Con l'delnon ci sono stati giocatori capaci di centrare la combinazione massima, quella cioè composta da 13 partite scelte tra quelle obbligatorie e quelle opzionali. Il jackpot per il “13” per la prossimaarriva a 97.001 euro. Ma non ci sono stati vincitori, sempre nell'ultimo concorso, nemmeno con “11” e “9” punti. Dunque, per la prossima prevista è quindi previsto un triplo jackpot. Oltre a quello per il “13”, l'“11” avrà un jackpot di 24.130 euro, mentre pe il “9” sarà di 7.795 euro. E' quanto rende noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'. Sorridono invece i due vincitori con “7” punti, ognuno dei quali si porta a casa 4.208 euro. I 20 “5” vincono 507 euro, mentre i 60 “3” incassano 36 euro. Ecco i risultati dell'...

